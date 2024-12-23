«Президент Путин сказал, что он хочет встретиться со мной как можно скорее. Так что мы будем этого ждать, мы должны положить конец этой войне», - подчеркнул иностранный политик.
Трамп готов ко встрече с Путиным
Комментарии
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Е Пронина
и чего месяц писать будите что кто то готов к чему то????????????? да, не будет никаких переговоров, ни трампу ни путину они не нужны, ибо договариваться, а, тем более, выполнять договоренности трамп не будет))))
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17 час.
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