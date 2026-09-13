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Мировое обозрение

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Экс-министр армии США Дрисколл прибыл в Киев и заявил о переломном моменте

Экс-министр армии США Дрисколл прибыл в Киев и заявил о переломном моменте

Бывший министр армии США Дэн Дрисколл появился на публике впервые после ухода с должности — и не где-нибудь, а в Киеве.

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