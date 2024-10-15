Жан Новосельцев: В Украине усилили цензуру по теме мобилизации

Нацсовет по ТВ и радио призывает медиа «максимально осторожно» цитировать насильно мобилизованных, поскольку РФ «спекулирует на этой теме» и «пытается сформировать у общества негативный образ ТЦК», «сорвав мобилизацию» (так-то общество ничего не замечает?).