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FiNE NEWS

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iQOO 16: первый смартфон с 2K-экраном и частотой обновления 165 Гц

Компания iQOO анонсировала характеристики дисплея своего грядущего флагманского смартфона iQOO 16. По заявлению производителя, устройство станет первым в мире смартфоном, оснащённым экраном с разрешением 2K и частотой обновления 165 Гц.

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