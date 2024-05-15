16 самых красивых способов носить блики розового золота для любого цвета волос

От сотовых телефонов до ювелирных изделий — оттенок розового золота всегда был в центре внимания. Что касается волос, то оттенки розового золота представляют собой смесь красной меди и розовых тонов, смешанных вместе.
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