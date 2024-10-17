Захарова рекомендовала лидеру ХДС Мерцу объявить ультиматум своей жене, а не РФ

Официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова рекомендовала лидеру Христианско-демократического союза Фридриху Мерцу объявить ультиматум своей жене, а не Москве.
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