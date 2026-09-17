Минтранс представил знак парковки для многодетных семей

После необходимых изменений в ПДД и ГОСТ новый знак сможет появиться на улицах страны.На Международном фестивале молодежи показали новый знак парковки для многодетных семей, сообщает Минтранс России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Туляк использовал...
- В Тульской област...
- Аварийный дом в А...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым