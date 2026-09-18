Политик Тонделье допустила новые протесты во Франции из-за цен на топливо

Рост стоимости топлива и меры экономии могут привести к новой волне протестов во Франции, заявила лидер партии «Экологи» Марин Тонделье в эфире BFMTV.
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