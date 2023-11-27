Президент наградил боевой медалью директора школы

Сибиряк отправился служить в зону СВО в сентябре 2022 года. Житель села Заковряжино Новосибирской области Константин Галинский указом президента России Владимира Путина награжден государственной медалью Жукова.
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