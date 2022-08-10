Поставок нефти по дружбе не будет

Братислава отказывается делиться с чехами с поступающей в Словакию российской нефтью.Ранее поставки нефти по южной ветви трубопровода «Дружба» в Европу были приостановлены, так как платеж российской стороны за транзит был отклонен из-за санкций ЕС.