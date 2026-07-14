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Рязанские новости

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В Рыбном проведут ямочный ремонт дорог за 9 млн рублей

В Рыбном проведут ямочный ремонт дорог за 9 млн рублей

Работы должны быть выполнены с даты заключения контракта до 30 сентября 2026 года.Администрация Рыбновского муниципального округа объявила тендер на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в городе Рыбное.

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