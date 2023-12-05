Названы способы перестать кричать на детей

Нет ничего страшного в том, что родители изредка повышают голос на ребенка, однако, если взрослые кричат постоянно, у детей может пострадать психика, что негативно скажется на их физическом здоровье и успеваемости, заверил клинический и судебный психолог Олег Долгицкий.