Когда подешевеет бензин и отменят ли QR-коды: что ждет жителей Севастополя

Когда подешевеет бензин и отменят ли QR-коды: что ждет жителей СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как в городе решают проблемы с топливом, что будет с системой QR-кодов и какие меры принимают для защиты энергоснабжения.