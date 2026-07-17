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Живая Кубань

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Когда подешевеет бензин и отменят ли QR-коды: что ждет жителей Севастополя

Когда подешевеет бензин и отменят ли QR-коды: что ждет жителей Севастополя

Когда подешевеет бензин и отменят ли QR-коды: что ждет жителей СевастополяГубернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, как в городе решают проблемы с топливом, что будет с системой QR-кодов и какие меры принимают для защиты энергоснабжения.

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