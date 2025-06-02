Путин подчеркнул важность развития и использования космодрома Байконур для РФ

Президент России Владимир Путин в видеообращении по случаю 70-летия космодрома Байконур (расположен в Казахстане) подчеркнул, что активное использование космодрома и создание условий для его дальнейшей работы остаются безусловным приоритетом для России.
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