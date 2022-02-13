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Как правильно пугать "партнеров"

Как правильно пугать "партнеров"

Помните эти картинки? Верховный в кресле командира стратегического ракетоносца Ту-160. Представьте себе ситуацию: в один прекрасный февральский денек с базы "Энгельс" в Саратовской области поднимаются два Ту-160 и берут курс на северо-запад.

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