Как правильно пугать "партнеров"

Помните эти картинки? Верховный в кресле командира стратегического ракетоносца Ту-160. Представьте себе ситуацию: в один прекрасный февральский денек с базы "Энгельс" в Саратовской области поднимаются два Ту-160 и берут курс на северо-запад.