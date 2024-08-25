Фестиваль уличных театров номинирован на премию Russian Traveler Awards

Помочь любимому фестивалю может любой желающий. Для этого нужно лишь принять участие в голосовании.Напомним, что старейший и крупнейший в России фестиваль уличных театров проводится в Архангельске с 1990 года.
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