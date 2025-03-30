Более современные ядерные арсеналы намерены создавать США

Соединенные Штаты считают нужным модернизировать собственные арсеналы ядерного оружия. Имеющиеся на вооружении средства поражения этого класса "морально устарели", заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу .
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