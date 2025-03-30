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Более современные ядерные арсеналы намерены создавать США

Более современные ядерные арсеналы намерены создавать США

Соединенные Штаты считают нужным модернизировать собственные арсеналы ядерного оружия. Имеющиеся на вооружении средства поражения этого класса "морально устарели", заявил министр энергетики США Крис Райт в интервью телеканалу .

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Комментарии
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Владимир Соловьев
Америка для того и планирует лидерство в технологиях вооружений, что бы поставить Мир на колониальные колени.
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