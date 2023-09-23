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Коваленко о Задорове: «Московский мажор – с пляжа Америки, подхихикивая, как дурачок, – с налета расставил диагнозы. Ты не был на Родине много лет и учишь жизни 140-миллионную страну»

28-летний защитник «Калгари» выступает в Северной Америке с 2012 года.  «В меру своих сил помогаю людям Донбасса, бываю в Луганске, в Харьковской области, но при этом все равно стараюсь уходить от политических заявлений.

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