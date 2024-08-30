Экспертный совет ОЭЗ «Кулибин» одобрил два проекта с общим объемом инвестиций более 20 млрд рублей

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин», расположенной в Дзержинске Нижегородской области, поддержал заявки ООО «Руссилика» на реализацию проекта и ООО «Первый завод» на расширение реализуемого проекта.
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