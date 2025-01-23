В районе ЯНАО не хватает жилья на случай экстренных ситуаций

Суд ЯНАО обязал администрацию Шурышкарского района расширить маневренный фонд. В районе признаны аварийными 137 многоквартирных домов и квартир в фонде недостаточно, сообщает пресс-служба окружной прокуратуры.
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