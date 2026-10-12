Дата-центры возьмут под защиту после ударов по Яндексу. «Беспрецедентная атака»

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Шадаев: Минцифры и Минобороны решают вопрос защиты российских дата-центровВалерий Мельников/РИА Новости После трех атак беспилотников на дата-центры Яндекса Минцифры и Минобороны обсуждают, как защитить такие объекты.