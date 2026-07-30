ВКС РФ нанесли массированный удар по Украине: огонь в Одесском порту и пожары в Киеве

Валерий Фоменков

Если всё соответствует действительности, то респект! Вот только вопрос: почему лишь на пятом году СВО начали всё это уничтожать? Подобные удары нужно наносить ежедневно, по нескольку раз в день и во всё нарастающих объёмах. Смерть бандеросрани!