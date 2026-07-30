В ночь на 30 июля 2026 года Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли очередной массированный удар возмездия по критической и военной инфраструктуре Украины.
ВКС РФ нанесли массированный удар по Украине: огонь в Одесском порту и пожары в Киеве
Комментарии
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Валерий Фоменков
Если всё соответствует действительности, то респект! Вот только вопрос: почему лишь на пятом году СВО начали всё это уничтожать? Подобные удары нужно наносить ежедневно, по нескольку раз в день и во всё нарастающих объёмах. Смерть бандеросрани!
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Miha52 Новик Михаил
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ! В ТРУХУ БАНДЕР-ЛОГОВО!
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1 м.
Игорь Егоров
Ровнять все с землей, территория предателей и холуев запада должна быть превращена в пыль, а мечтатели -хохлы отправлены в ЕС.
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