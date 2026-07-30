Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 915 подписчиков

ВКС РФ нанесли массированный удар по Украине: огонь в Одесском порту и пожары в Киеве

ВКС РФ нанесли массированный удар по Украине: огонь в Одесском порту и пожары в Киеве

В ночь на 30 июля 2026 года Воздушно-космические силы (ВКС) России нанесли очередной массированный удар возмездия по критической и военной инфраструктуре Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Валерий Фоменков
Если всё соответствует действительности, то респект! Вот только вопрос: почему лишь на пятом году СВО начали всё это уничтожать? Подобные удары нужно наносить ежедневно, по нескольку раз в день и во всё нарастающих объёмах. Смерть бандеросрани!
Ответить
1 м.
Miha52 Новик Михаил
РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ! В ТРУХУ БАНДЕР-ЛОГОВО!
Ответить
1 м.
Игорь Егоров
Ровнять все с землей, территория предателей и холуев запада должна быть превращена в пыль, а мечтатели -хохлы отправлены в ЕС.
Ответить
1 м.