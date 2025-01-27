❗️В Крыму два человека погибли в ДТП с двумя легковушками Авария произошла возле посёлка Октябрьское в Красногвардейском районе, рассказали в прокуратуре региона.
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❗️В Крыму два человека погибли в ДТП с двумя легковушками Авария произошла возле посёлка Октябрьское в Красногвардейском районе, рассказали в прокуратуре региона.