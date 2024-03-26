Зам главврача кузбасской больницы за взятку подделал мед.результат несчастного случая

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 26 марта сообщили о вынесении приговора 61-летнему бывшему заместителю главного врача по клинико-экспертной работе медучреждения в Ленинске-Кузнецком.
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