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Зам главврача кузбасской больницы за взятку подделал мед.результат несчастного случая

Зам главврача кузбасской больницы за взятку подделал мед.результат несчастного случая

В отделе по работе со СМИ СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 26 марта сообщили о вынесении приговора 61-летнему бывшему заместителю главного врача по клинико-экспертной работе медучреждения в Ленинске-Кузнецком.

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