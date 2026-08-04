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Врач Белова подчеркнула, что влияние на организм арбуза и дыни принципиально различается

Врач Белова подчеркнула, что влияние на организм арбуза и дыни принципиально различается

В преддверии неофициального Дня арбуза, который отмечается 3 августа и совпадает с открытием традиционных бахчевых развалов в Москве, врач-гастроэнтеролог Кристина Белова объяснила разницу между двумя главными летними лакомствами.

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