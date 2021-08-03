Журналистам старейшей газеты США запретили расследовать происхождение COVID

Это могло быть связано с тем, что СМИ получало миллионы долларов от китайских коллег.Старший редактор авторитетной американской газеты The New York Times запретил журналистам издания проводить собственное расследование происхождения COVID-19.
Это могло быть связано с тем, что СМИ получало миллионы долларов от китайских коллег.Старший редактор авторитетной американской газеты The New York Times запретил журналистам издания проводить собственное расследование происхождения COVID-19.
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