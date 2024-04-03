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Китай

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Вопрос стратегического восприятия является основополагающим в отношениях между Китаем и США -- Си Цзиньпин

Пекин, 2 апреля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин заявил во вторник, что вопрос стратегического восприятия неизменно является основополагающим в китайско-американских отношениях, подобно первой пуговице на рубашке, которую необходимо правильно застегнуть.

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