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Кайри Ирвинг не просил «Бруклин» об обмене (New York Post)

По словам источника журналиста New York Post Брайана Льюиса, представители Кайри Ирвинга озадачены разговорами о возможном обмене разыгрывающего «Бруклина», потому что Ирвинг не просил об обмене.

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