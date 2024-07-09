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Чекунков рассказал, кто может принять участие в ВЭФ

Чекунков рассказал, кто может принять участие в ВЭФ

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о том, что в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, могут принять участие все ключевые партнеры по БРИКС, сообщает PRIMPRESS.

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