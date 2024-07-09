Чекунков рассказал, кто может принять участие в ВЭФ

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков заявил о том, что в Восточном экономическом форуме, который пройдет в сентябре во Владивостоке, могут принять участие все ключевые партнеры по БРИКС, сообщает PRIMPRESS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии