В Петербурге заочно арестовали бывшего бойца MMA Дениса Дживовского

Он вступил в в ряды подчиненного Минобороны Украины воинского формирования. Петербургский суд заочно арестовал бывшего бойца MMA Дениса Дживовского, которого обвинили в участии в вооруженном конфликте на территории иностранного государства.
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