Черепаший остров в #Сочи 🐢😍 Находится рядом с Зимним театром (Ул. Театральная 2). Для детей одно удовольствие погулять.
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Черепаший остров в #Сочи 🐢😍 Находится рядом с Зимним театром (Ул. Театральная 2). Для детей одно удовольствие погулять.