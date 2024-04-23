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Они не только станут красивым элементом декора, но и улучшат качество воздуха, нейтрализуют токсины и преобразят интерьер вашего дома

Они не только станут красивым элементом декора, но и улучшат качество воздуха, нейтрализуют токсины и преобразят интерьер вашего дома

﻿﻿Выбирая цветок, обращайте внимание не только на его внешний вид, но и на необходимые условия. Не забудьте проверить, какое освещение ему необходимо, как за ним ухаживать и не опасно ли растение для домашних животных.

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