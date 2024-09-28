Может ли «умная» техника в доме восстать против человека: когда превращается во врага, а не в помощника Ольга БезродняяТехнологии стремительно проникают в нашу жизнь, и «умные» дома уже становятся реальностью для многих.
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