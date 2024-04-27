Мастурбек сообщает: "Фирма из Мариуполя проиграла свой суд с правительства Тульской области"😅.как они достали.уже и в Туле!

JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко

гнать всех чурок не мытых как и хитрожопых хохлов с территорий России которые занимали незаконно еще с революции . когда жид и сифилитик Ленин ограбил Россию