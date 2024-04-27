Потребительское общество «Привоз» из Мариуполя проиграло свой суд с правительством Тульской области.Потребительское общество «Привоз», зарегистрированное в Донецкой Народной Республике (ДНР) проиграло свой суд с правительством Тульской области, с которого ранее хотело взыскать более 17 миллионов рублей.
Фирма из Мариуполя проиграла свой суд с правительства Тульской области
Комментарии
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Александр Ляшенко
Мастурбек сообщает: "Фирма из Мариуполя проиграла свой суд с правительства Тульской области"😅.как они достали.уже и в Туле!
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14 час.
JREDLON RUSSIA ВВ Охрименко
гнать всех чурок не мытых как и хитрожопых хохлов с территорий России которые занимали незаконно еще с революции . когда жид и сифилитик Ленин ограбил Россию
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12 час.
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