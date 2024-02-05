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Адыгея приняла участие в Международной выставке племенного дела

С 24 по 26 января состоялась Международная выставка племенного дела, кормов, ветеринарии и технологий животноводства, свиноводства, птицеводства и кормопроизводства АГРОС - 2024, в которой принял участие начальник Управления ветеринарии Республики Адыгея Кушхов Анзор Рамазанович.

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