Прогноз погоды в Крыму на воскресенье.• Симферополь: +7°, дождь со снегом• Севастополь: +10°, небольшой дождь• Ялта: +10°, дождь• Алушта: +10°, дождь• Евпатория: +10°,дождь• Саки: +9°, дождь• Бахчисарай: +8°, дождь• Джанкой: +5°, дождь• Судак: +10°, дождь• Феодосия: +10°, дожд.
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