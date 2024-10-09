Мирошник: Россия намерена добиваться от Украины возмещения ущерба

Посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник заявил, что РФ ведет постоянную работу по оценке ущерба, причиненного ей украинской стороной в результате конфликта.
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