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Дрэйпер о первой с мая победе в ATP: «Провел очень чистый матч»

В Уинстон-Сейлеме он вернулся в основной тур после травмы плеча, из-за которой не играл с «Ролан Гаррос».

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