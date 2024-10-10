Автоэксперт Родионов: если вы залили бензин вместо дизеля, не надо заводить авто

Если случайно залить бензин в дизельный мотор, есть три варианта развития событий. Об этом "Известиям" заявил технический директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.
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