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Дочь Александра Дедюшко, которую спасла простуда, отказалась от наследства и выбрала тишину

Дочь Александра Дедюшко, которую спасла простуда, отказалась от наследства и выбрала тишину

В ноябре 2007 года актер Александр Дедюшко, его жена Светлана и их восьмилетний сын Дима разбились в аварии на трассе Москва — Уфа.

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