Депутаты из партии Зеленского покинули зал во время награждения Залужного

Депутаты из партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» покинули зал городского совета Киева во время награждения экс-главнокомандующего Вооруженными силами страны Валерия Залужного, пишет украинское издание «Страна».
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