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Пятый канал

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За неделю российские военные сбили больше пяти тысяч беспилотников ВСУ

За неделю российские военные сбили больше пяти тысяч беспилотников ВСУ

За прошедшую неделю Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сбили больше 5,6 тысяч беспилотников ВСУ.

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