Белоусов поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем танкиста

Страна и люди

Мужество, стойкость и взаимовыручка всегда отличали российских танкистов. Об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих, ветеранов и работников оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста.