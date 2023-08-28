В конгрессе США допустили начало процедуры импичмента Байдена

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Anlrey Boracow

И что поменяет импичмент Жоры Бидона? По сути своей Жора Бидон не более чем Киса Воробьянинов из "12 стульев" Ильфа и Петрова на заседании "Меча и Орала". Что от него зависит в США? Особо ни чего. Да, где то он кого то "крышует", где то бабло на карман "рубит", но не более того!!! Что и где вякать ему доводят в письменной форме, с которой он и вякает, правда головой становиться слаб, но вякает исправно и по теме. Тот же Трамп чем отличался, по большому счету? Да особо ни чем! Если он что то то себя пытался пропихнуть, то тут же находился какой ни будь сельский(деревенский) судья, который принимал решение отменяющее то, что Трамп пытался сделать и все, приплыли! По этому от Бидона, Трампа или кого то там еще в кресле президента США ни хрена не зависит, он не более чем диктор на ЦТ.