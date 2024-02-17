Столтенберг: НАТО не видит непосредственной военной угрозы своим странам-членам

В НАТО считают, что для стран – членов альянса сейчас не существует реальной военной угрозы. Такое мнение выразил генсек организации Йенс Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает ТАСС.
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