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Комитет Верховной Рады по бюджету подсчитал стоимость "одного дня войны"

Стоимость одного дня в условиях СВО для нынешнего руководства Украины значительно выросла. Об этом 14 сентября заявила глава бюджетного комитета украинского парламента (Верховной Рады) Роксолана Подласая .

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