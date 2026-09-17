Экскурсии откроют тайны ЗАТО Звездный в окрестностях Перми

Посетите бывший секретный городок ЗАТО Звездный под Пермью и узнайте его историю. Прогуляйтесь по мифам коми-пермяцкой культуры, насладитесь старинными улицами Кудымкара и ощутите магию Пармы, начав свое путешествие из Перми.
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