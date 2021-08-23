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Депутат Рады: Зеленский организовал «Крымскую платформу» из-за квартиры

Депутат Рады: Зеленский организовал «Крымскую платформу» из-за квартиры

Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил, что инициатива украинского лидера Владимира Зеленского по проведению саммита «Крымская платформа» связана с недвижимостью главы государства на полуострове.

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