Одноэтажный каменный дом 110,6 м² с террасой: взгляд на проект Д-133 изнутри

Когда речь заходит о строительстве собственного загородного дома, каждый из нас ищет то самое сочетание, которое не разочарует ни через год, ни через двадцать лет.
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