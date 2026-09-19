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stroim21

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Одноэтажный каменный дом 110,6 м² с террасой: взгляд на проект Д-133 изнутри

Одноэтажный каменный дом 110,6 м² с террасой: взгляд на проект Д-133 изнутри

Когда речь заходит о строительстве собственного загородного дома, каждый из нас ищет то самое сочетание, которое не разочарует ни через год, ни через двадцать лет.

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