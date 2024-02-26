Воронков признан третьей звездой матча «Коламбуса» с «Рейнджерс»

Дмитрий Воронков назван одной из звёзд матча с «Рейнджерс». В ночь на 26 февраля в Коламбусе (штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии