Воронков признан третьей звездой матча «Коламбуса» с «Рейнджерс»

Дмитрий Воронков назван одной из звёзд матча с «Рейнджерс». В ночь на 26 февраля в Коламбусе (штат Огайо, США) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимали «Нью-Йорк Рейнджерс».